Разин — о «Металлурге»: начинаем сезон в таких же кондициях, что и в прошлом году

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги предсезонной подготовки команды и отметил большое количество молодёжи в составе магнитогорского клуба.

– Всё, что мы планировали, выполнили, с одной потерей входим в сезон. У нас много молодёжи, много новых имён. Понятно, что первая игра будет для них очень волнительная. Но мы разберёмся. Главное, чтобы все новички поняли, в какой хоккей мы играем. Потому что это очень тяжело, мы тактику всегда варьируем в зависимости от соперника. Хочется, чтобы они побыстрее влились и всё делали на автомате.

– В конце прошлого сезона важным фактором стало то, что команда не садилась к концу матчей, она выдерживала все 60 минут, а иногда, если требовалось, то и больше. Насколько сейчас оцениваете пройденную подготовку команды с точки зрения физики?

– Практически ничего не поменяли с прошлого сезона, все циклы были примерно одинаковые. Если брать те результаты, которые мы показывали в начале сезона, они радовали. Я надеюсь, что мы входим в таких же кондициях, что и в прошлом году. Игра всё покажет, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.