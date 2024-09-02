«Амур» и нападающий Кирилл Панюков расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

27-летний Панюков перешёл в «Амур» по ходу прошлого сезона из омского «Авангарда». В 31 матче регулярного чемпионата нападающий набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. В пяти матчах плей-офф баллами результативности не отметился.

Всего в КХЛ на счету Панюкова 296 матчей, в которых нападающий набрал 71 очко — забросил 40 шайб и отдал 31 результативную передачу с показателем полезности «+4». Форвард выступал в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс», «Авангард» и «Амур».

В прошлом сезоне «Амур» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в шести матчах.