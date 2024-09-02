По делу о хищении 1,5 млрд рублей у Радулова экс-директору банка грозит 14 лет тюрьмы

По делу о хищении 1,5 млрд рублей у нападающего Александра Радулова государственный обвинитель запросил наказание для бывших топ-менеджеров Транснационального банка, сообщает РЕН ТВ. Хоккеист переводил деньги в банк в течение 10 лет.

Прокурор просит приговорить к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова. Его помощника Романа Швеца и замначальника клиентского отдела банка Елену Пантелееву гособвинитель просит приговорить к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что с Кононова должно быть взыскано в пользу хоккеиста «Ак Барса» более $ 18 млн в качестве основного долга. Ещё больше $ 2,6 млн — договорные проценты, плюс более $ 3,6 млн — за пользование чужими денежными средствами.