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Нападающий «Металлурга» ответил, принципиально ли победить «Локомотив» в стартовом матче

Нападающий «Металлурга» ответил, принципиально ли победить «Локомотив» в стартовом матче
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Нападающий «Металлурга» Павел Акользин заявил, что ему не терпится начать сезон, и ответил на вопрос, принципиально ли будет обыграть прошлогоднего соперника по финалу «Локомотив» в стартовом матче нового сезона КХЛ.

– Насколько игрокам осложнило жизнь, что нужно было уместить всю предсезонную программу в более сжатый промежуток?
– Мне кажется, наоборот, игрокам чем меньше тренируешься, тем лучше (смеётся). Огромное желание побыстрее поиграть, побыстрее начать сезон. Поэтому только плюсы.

– Первая игра сезона с «Локомотивом» — принципиально будет выиграть этот матч или, учитывая старт чемпионата, количество травмированных, будете более спокойно относиться?
– Все игры принципиальные. Всегда хочется побеждать в каждой игре, неважно, какой состав. Отступать мы никуда не будем и играть полноценно, — цитирует Акользина пресс-служба клуба.

Встреча пройдёт в Магнитогорске 3 сентября и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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