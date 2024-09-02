Нападающий «Металлурга» ответил, принципиально ли победить «Локомотив» в стартовом матче

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин заявил, что ему не терпится начать сезон, и ответил на вопрос, принципиально ли будет обыграть прошлогоднего соперника по финалу «Локомотив» в стартовом матче нового сезона КХЛ.

– Насколько игрокам осложнило жизнь, что нужно было уместить всю предсезонную программу в более сжатый промежуток?

– Мне кажется, наоборот, игрокам чем меньше тренируешься, тем лучше (смеётся). Огромное желание побыстрее поиграть, побыстрее начать сезон. Поэтому только плюсы.

– Первая игра сезона с «Локомотивом» — принципиально будет выиграть этот матч или, учитывая старт чемпионата, количество травмированных, будете более спокойно относиться?

– Все игры принципиальные. Всегда хочется побеждать в каждой игре, неважно, какой состав. Отступать мы никуда не будем и играть полноценно, — цитирует Акользина пресс-служба клуба.

Встреча пройдёт в Магнитогорске 3 сентября и начнётся в 17:00 мск.