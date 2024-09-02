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«Адмирал» расторг пробный контракт с защитником Камилем Фазылзяновым

«Адмирал» расторг пробный контракт с защитником Камилем Фазылзяновым
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«Адмирал» расторг пробный контракт с защитником Камилем Фазылзяновым, сообщает пресс-служба клуба. Также нападающий Игорь Угольников командирован в «Динамо Алтай».

В прошедшем сезоне 26-летний Фазылзянов провёл 39 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Нефтяника» и набрал 9 (3+6) очков. В 21 встрече плей-офф на счету игрока 9 (2+7) результативных баллов.

Угольников дебютировал на взрослом уровне в составе участника чемпионата ВХЛ — команды «Ариада». Всего в ВХЛ он провёл шесть сезонов, трижды участвовал в розыгрыше Кубка Петрова. Прошлый сезон Угольников провёл в составе «Витязя». В дебютном для себя чемпионате КХЛ провёл 47 матчей и набрал 8 очков (4+4). В мае форвард пополнил состав «Адмирала» в результате обмена с «Витязем».

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