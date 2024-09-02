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Карбери рассказал, с какими партнёрами по звену будет тренироваться Александр Овечкин

Карбери рассказал, с какими партнёрами по звену будет тренироваться Александр Овечкин
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, с какими партнёрами по звену будет тренироваться российский нападающий Александр Овечкин.

Как сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на слова Карбери, планируется, что центральным нападающим в звене россиянина в тренировочном лагере будет Пьер-Люк Дюбуа. Ещё одним вариантом центрфорварда в звено к Овечкину будет наигрываться Эндрю Манджапане, а на правом краю будет играть нападающий Том Уилсон.

Ранее в межсезонье Дюбуа был обменян из «Лос-Анджелеса» на вратаря Дарси Кемпера. В прошедшем сезоне 25-летний Дюбуа провёл все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 очков — забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дюбуа 516 матчей и 342 очка — 145 заброшенных шайб и 197 результативных передач.

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