Кожевников: то, что Разин попутал берега, я понял ещё в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко осудил решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Тренер – самая сложная профессия в хоккее, постоянные стрессы. Разин в общем-то имел право на нервный срыв, хотя это его не красит. Меня задел даже не сам демарш, хотя тренер, по сути, вытер ноги о своих болельщиков и поступил неуважительно в отношении памяти знакового для Магнитогорска человека, именем которого назван турнир. Меня задело другое.

Хотя бы на следующий день Разин должен был остыть и извиниться. Но вместо этого пошёл мутный поток сознания. Виноваты оказались все вокруг: тренер «Нефтехимика», идея предсезонных турниров, календарь, но только не он, Разин. То, что Разин попутал берега, понял ещё в последнем плей-офф, когда из-за теракта в Москве переносились матчи, а тренер начал свои капризы. И вот продолжение. Причём оба раза удивлял и абсолютный молчок со стороны КХЛ – ребята, проснитесь!

У нас было столько историй, когда тренеры заболевали звёздной болезнью и терялись. Есть опасение, что наставник «Магнитки» рискует пойти по этому пути», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Стартовый матч нового сезона пройдёт в Магнитогорске 3 сентября между «Металлургом» и «Локомотивом» и начнётся в 17:00 мск.