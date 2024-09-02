Нападающий Кирилл Панюков поблагодарил «Амур» и болельщиков после ухода из хабаровского клуба. Форвард расторг контракт с «Амуром» по обоюдному согласию сторон.

«Думаю, многие из вас уже знают эту новость: я покидаю «Амур». Благодарю клуб за нашу работу. Для меня это был первый опыт жизни на Дальнем Востоке, и меня действительно хорошо приняли, мне было комфортно в Хабаровске.

Город по-настоящему живёт хоккеем, там отличная атмосфера на трибунах, болельщики всегда гонят вперёд, и мне было приятно играть для вас. До новых встреч на льду!» — написал Панюков в своём телеграм-канале.

27-летний Панюков перешёл в «Амур» по ходу прошлого сезона из омского «Авангарда». В 31 матче регулярного чемпионата нападающий набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. В пяти матчах плей-офф баллами результативности не отметился.