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95 тыс. болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске

95 тыс. болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске
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95 тыс. болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске, сообщает пресс-служба казанского клуба. В городе отмечался День нефтяника, а главной звездой концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был поп-исполнитель Сергей Лазарев.

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Отметим, что ранее в Челябинске «Трактор» провёл презентацию команды на новый сезон-2024/2025 КХЛ, на которую пришли 76 тыс. зрителей.

В прошлом сезоне «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии из пяти матчей. Новый сезон казанский клуб начнёт матчем с принципиальным соперником «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт в Уфе 5 сентября.

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