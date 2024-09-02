Экс-директор «Трактора»: от Кравцова и Тертышного результатов ждать не стоит

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин резко высказался об игроках челябинской команды — Никите Тертышном и Виталии Кравцове.

«Где Кравцов заиграл? Я пока ничего не вижу. Да, Гру пытается его реанимировать, пробует в меньшинстве. Есть большой карт-бланш от тренера, чтобы игрок лучше себя раскрыл. Гру в него сильно верит, но пока Виталий ничего особенного не показывает. Никита Тертышный встрепенулся и что-то показал, потому что попал в такую ситуацию, что нужно выкарабкиваться из неё и пробиваться в состав. Но пару матчей чемпионата пройдёт – и все смогут понять, что Тертышный — это не уровень КХЛ. После отъезда чехов, с которыми он играл в одном звене, он почти ничего не забивает. В хоккее чудес не бывает. Поэтому я считаю, что ни от Кравцова, ни от Тертышного выдающихся результатов ждать не стоит», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне оба игрока сыграли в составе челябинской команды. Тертышный заработал 11 очков в 34 матчах, где забросил шесть шайб и сделал пять голевых передач. Кравцов, который в прошлом межсезонье вернулся из НХЛ, набрал 34 очка в 55 матчах. Забросил 18 шайб и сделал 17 голевых передач.