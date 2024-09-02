Болельщик «Авангарда» забрался на Эльбрус и сделал фото со свитером любимого клуба

Болельщик «Авангарда» Алексей Перегуда сделал фото с джерси любимого клуба на высочайшей вершине России — Эльбрусе. Фотографиями поделилась пресс-служба омского клуба.

Во время фото Перегуда находится на высоте 5642 км над уровнем моря.

Фото: Официальный телеграм-канал «Авангарда»

Фото: Официальный телеграм-канал «Авангарда»

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил выступление на этапе четвертьфинала плей-офф КХЛ, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4 в серии. Предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги клуб начнёт без двух результативных игроков — Рида Буше и Владимира Ткачёва, которые выбыли в связи с травмами.

С Ткачёвым «Авангард» подписал пятилетний контракт в этом межсезонье, клуб также подписал ещё нескольких игроков в состав. Первая встреча в рамках сезона-2024/2025 у омского клуба состоится с новосибирской «Сибирью» 4 сентября.