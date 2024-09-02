«Омские Ястребы» одержали волевую победу в матче со «Стальными Лисами»

Сегодня, 2 сентября, состоялся первый матч команд «Омские Ястребы» и «Стальные Лисы» в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги. Со счётом 2:1 победу одержала омская команда.

Магнитогорской команде удалось открыть счёт в большинстве на 35 минуте матча, благодаря точному броску Михаила Фёдорова. За пять минут до конца основного времени Павел Черночуб сравнял счёт, а через полторы минуты Владимир Корзин вывел омскую команду вперёд.