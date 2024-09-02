«Омские Ястребы» одержали волевую победу в матче со «Стальными Лисами»
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Сегодня, 2 сентября, состоялся первый матч команд «Омские Ястребы» и «Стальные Лисы» в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги. Со счётом 2:1 победу одержала омская команда.
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
02 сентября 2024, понедельник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Омские Ястребы
Омск
1:0 Фёдоров (Полтавчук, Мухотьянов) – 34:24 (5x4) 1:1 Черночуб (Новокшёнов, Ядыкин) – 54:34 (5x5) 1:2 Корзин (Харионов) – 56:17 (5x5)
Магнитогорской команде удалось открыть счёт в большинстве на 35 минуте матча, благодаря точному броску Михаила Фёдорова. За пять минут до конца основного времени Павел Черночуб сравнял счёт, а через полторы минуты Владимир Корзин вывел омскую команду вперёд.
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