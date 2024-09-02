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«Пусть везде танцуют, их убирать нельзя». Кожевников — о чирлидершах на матчах

«Пусть везде танцуют, их убирать нельзя». Кожевников — о чирлидершах на матчах
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение по поводу чирлидерш на трибунах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мне всё равно, где они танцуют: на сцене или на лестницах между трибун. Мне вообще женщины нравятся. Их нельзя убирать, пусть везде танцуют. А если кто-то отвлекается от хоккея — пускай! Значит, игроки на льду плохие (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), раз на девушек отвлекаются», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

У многих команд КХЛ на матчах присутствуют группы поддержки. Сезон-2024/2025 в КХЛ начнётся 3 сентября с матча финалистов минувшего сезона — «Локомотива» и «Металлурга». В финале плей-офф КХЛ сезона-2023/2024 ярославская команда уступила соперникам 0-4 в серии.

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