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Патрик Лайне примерил джерси «Монреаля»

Патрик Лайне примерил джерси «Монреаля»
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Американский хоккеист Патрик Лайне уже примерил джерси «Монреаля». Этот момент запечатлела на видео пресс-служба клуба

Предыдущие четыре сезона Лайне провёл в «Коламбусе», однако в прошлом сезоне смог сыграть только 18 матчей из-за травмы. Ему удалось заработать девять очков. Он забросил шесть шайб и сделал три голевые передачи. Он также попал в Программу помощи игрокам НХЛ, а позже запросил обмен из «Коламбуса».

19 августа стало известно, что хоккеиста обменяли в канадский «Монреаль», где он проведёт ближайший сезон. За Лайне менеджеры «Канадиенс» отдали «Блю Джекетс» выбор во втором раунде драфта 2026 года и защитника Джордана Харриса.

Ранее стало известно, что Лайне уже выбрал свой игровой номер.

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