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Молодёжной команде «Атлант» засчитали техническое поражение перед матчем со «Спартаком»

Молодёжной команде «Атлант» засчитали техническое поражение перед матчем со «Спартаком»
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Сегодня, 2 сентября, молодёжная команда «Атлант» должна была сыграть с московским «Спартаком» в рамках стартового для обеих команд матча в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), однако ещё до выхода на лёд команде засчитали техническое поражение. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» МХК «Атлант».

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
02 сентября 2024, понедельник. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 0
Т
МХК Атлант
Московская область

«Из-за проблем с заявкой игроки нашей команды не могут выйти на матч», — написала на своей странице пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем сезоне команда из московской области завершила выступление на этапе 1/8 плей-офф МХЛ. «Атлант» успешно сыграл в плей-ин турнира, но уступил финалисту и серебряному призёру минувшего сезона «Локо» со счётом 1-3 в серии.

Сезон Молодёжной хоккейной лиги стартовал 1 сентября с матча «Локо» и «СКА-1946», где санкт-петербургская команда одержала победу.

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