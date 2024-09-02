В КХЛ будет работать Департамент развития судейства в сезоне-2024/2025

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что в предстоящем сезоне в КХЛ будет работать Департамент развития судейства. Его главной задачей будет поиск перспективных судей и их подготовка с прицелом на работу в КХЛ.

«Матчи КХЛ будет просматривать Департамент судейства и Центр видеоанализа, которые будут выносить вердикт по решениям арбитров. Но это будет происходить с течением времени, потому что ещё есть судейско-экспертный комитет, куда может обратиться любой клуб, плюс ещё СДК. Также у нас есть постоянный видеоанализ и рассылки для судей. А в Департаменте развития судейства будут работать арбитры-наставники, которые будут просматривать – или вживую, или по видео – каждый матч МХЛ, обращать внимание на работу судей и курировать ребят, которые есть в нашем профессиональном рейтинге, доводить их с самого начала до высших ступеней. Плюс судьи-наставники будут отслеживать перспективных арбитров, начиная с детских соревнований по всей стране. Это новая история, за которую мы взялись – есть определённый этап развития, за который нужно браться, нельзя стоять на месте, нужно развиваться и двигаться вперёд», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Также, по словам главного арбитра КХЛ, процесс отработки новых правил в МХЛ и КХЛ прошёл хорошо во время предсезонных матчей.