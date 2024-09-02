МХЛ оштрафует «Атлант» за срыв матча регулярного чемпионата со «Спартаком»

На молодёжную команду «Атлант» будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции за отказ сыграть в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги со «Спартаком». Об этом сообщает официальный телеграм-канал МХЛ.

Напомним, сегодня, 2 сентября, молодёжная команда «Атлант» должна была сыграть с московским «Спартаком» в рамках стартового для обеих команд матча в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), однако ещё до выхода на лёд команде засчитали техническое поражение.

Известно, что игроки «Атланта» не смогли выйти на матч из-за проблем с заявкой.

В минувшем сезоне «Атлант» успешно сыграл в плей-ин, но дальше 1/8 финала Кубка Харламова команде из Московской области пройти не удалось.