В «Тракторе» назвали нового капитана команды после ухода Калинина

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв, проведший прошлый сезон в качестве ассистента команды, в новом исполнит роль капитана. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Роль ассистентов в предстоящем сезоне выполнят Артём Блажиевский, Сергей Телегин, Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер. У «Трактора» полностью поменялся список капитана и ассистентов по сравнению с прошлым сезоном, в списке остался лишь Ткачёв.

Предыдущий капитан команды Сергей Калинин покинул клуб после завершения прошлого сезона, как и ассистенты Антон Бурдасов, Владимир Жарков и Альберт Яруллин.

В новом сезоне «Трактор» впервые сыграет 4 сентября на выезде, когда отправится на матч с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.