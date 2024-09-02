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В «Тракторе» назвали нового капитана команды после ухода Калинина

В «Тракторе» назвали нового капитана команды после ухода Калинина
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв, проведший прошлый сезон в качестве ассистента команды, в новом исполнит роль капитана. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Роль ассистентов в предстоящем сезоне выполнят Артём Блажиевский, Сергей Телегин, Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер. У «Трактора» полностью поменялся список капитана и ассистентов по сравнению с прошлым сезоном, в списке остался лишь Ткачёв.

Предыдущий капитан команды Сергей Калинин покинул клуб после завершения прошлого сезона, как и ассистенты Антон Бурдасов, Владимир Жарков и Альберт Яруллин.

В новом сезоне «Трактор» впервые сыграет 4 сентября на выезде, когда отправится на матч с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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