Стало известно, какая сборная попадёт на хоккейный турнир ОИ-2026, если Россию не допустят

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что в случае недопуска сборной России до Олимпиады 2026 года на турнире по хоккею сыграет команда Франции.

«Это будет сборная Франции», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. В решающем матче Россия, выступавшая под аббревиатурой ОКР (Олимпийского комитета России), проиграла сборной Финляндии со счётом 1:2.

Сборная Франции заняла второе место на групповом этапе олимпийской квалификации. Решение по допуску сборной России по участию в Олимпийских играх ожидается не раньше марта 2025 года.