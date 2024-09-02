Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в честь начала учебного года

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил всех учащихся с началом нового учебного года.

«Поздравляю всех школьников, студентов, их родителей, преподавателей и учителей с началом нового учебного года! Убеждён, что главное для наших детей – гармоничное развитие личности. Без практики дети не могут получить необходимый опыт… Искусственный интеллект, биотехнологии, активное освоение космоса, креативные направления – это та реальность, с которой мы сталкиваемся уже сейчас. Наша задача – подготовить детей к будущему», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Для СКА новый сезон начнётся выездным матчем в Магнитогорске. Встреча с местным «Металлургом» состоится 5 сентября. Затем команду Ротенберга ждёт выездная игра с «Ладой» в Тольятти 7 сентября.