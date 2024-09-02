Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал «Салават Юлаев», заявив, что у команды крайне слабый состав в одно полноценное звено.

«Теперь Уфа — самый легионерозависимый клуб КХЛ, тот же матч с «Нефтехимиком» это доказал. Интересно последить, как, по сути, с одним звеном «Салават» пройдёт предстоящий марафон», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в минувшем сезоне «Салават» завершил выступление в плей-офф КХЛ после 1/8 финала, уступив «Трактору» 0-4 в серии. В таблице Восточной конференции уфимская команда была третьей.

В предстоящем сезоне КХЛ стартовый матч «Салавата Юлаева» пройдёт 5 сентября с казанским «Ак Барсом», который также на этапе 1/8 финала завершил выступление в плей-офф КХЛ минувшего сезона.