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Александр Кожевников раскритиковал «Салават Юлаев»

Александр Кожевников раскритиковал «Салават Юлаев»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал «Салават Юлаев», заявив, что у команды крайне слабый состав в одно полноценное звено.

«Теперь Уфа — самый легионерозависимый клуб КХЛ, тот же матч с «Нефтехимиком» это доказал. Интересно последить, как, по сути, с одним звеном «Салават» пройдёт предстоящий марафон», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в минувшем сезоне «Салават» завершил выступление в плей-офф КХЛ после 1/8 финала, уступив «Трактору» 0-4 в серии. В таблице Восточной конференции уфимская команда была третьей.

В предстоящем сезоне КХЛ стартовый матч «Салавата Юлаева» пройдёт 5 сентября с казанским «Ак Барсом», который также на этапе 1/8 финала завершил выступление в плей-офф КХЛ минувшего сезона.

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