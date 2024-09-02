Кожевников: вторым «героем» после Разина на этой неделе стал для меня Дроздов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал переход Ивана Дроздова в ЦСКА, заявив, что он потеряется среди лидеров московской команды.

«Кстати, вторым после Разина «героем» недели для меня стал бывший лидер «Спартака» и «Салавата» Дроздов. В прошлом сезоне в атаке Уфы он играл важнейшую роль, не уходил со льда, был одним из лучших бомбардиров. А в ЦСКА на Кубке мэра выходил лишь в третьем звене и за исключением финала был незаметен.

Слышал, что Уфа не хотела его менять, и сработал административный ресурс. Но о чём думал сам Дроздов? В «Салавате» и «Спартаке» он был первым парнем, а в ЦСКА, где к прежним лидерам летом добавились перспективные парни из АХЛ, скорее всего, затеряется в нижних звеньях», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне Дроздов был одним из лидеров уфимской команды, который заработал 48 очков в 65 матчах. Он забросил 24 шайбы и сделал столько же голевых передач. В этом межсезонье он пополнил состав ЦСКА.