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Гендиректор «Лады» назвал задачу команды на предстоящий сезон

Гендиректор «Лады» назвал задачу команды на предстоящий сезон
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что главная задача команды в предстоящем сезоне, как и в прошлом году — это попасть в плей-офф.

«Думаю, нам надо будет попасть в плей-офф, а дальше будем смотреть. Задача, поставленная перед прошлым сезоном, была выполнена усилиями ребят, кто-то из которых пришёл к нам перезапустить карьеру, кого-то мы в первый раз видели – это касается тех, кого брали из-за рубежа. Они согласились прийти к нам на скромных условиях», — приводит слова Чеботарёва официальный сайт «Лады».

Напомним, «Лада», в третий раз вернувшись в лигу перед сезоном-2023/2024, в минувшем сезоне смогла дойти до 1/8 финала плей-офф КХЛ, но уступила омскому «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.

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