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Гендиректор «Лады»: платёжная ведомость выросла процентов на 25-30

Гендиректор «Лады»: платёжная ведомость выросла процентов на 25-30
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв объяснил, с чем связано увеличение платёжной ведомости тольяттинского клуба.

«Платёжная ведомость выросла процентов на 25-30. Причины объективные. Ряд игроков к нам пришёл в прошлом году на действующих контрактах. Думаю, для вас не секрет, что каждый последующий сезон зарплата должна быть выше – такое условие выдвигают игроки, агенты», — приводит слова Чеботарёва официальный сайт «Лады».

По словам гендиректора клуба, основное повышение зарплат пришлось на тех игроков, которые уже проявили себя в прошлом сезоне. Их зарплаты выравнялись по рынку, хотя изначально соглашение было подписано на скромных условиях.

Напомним, «Лада», в третий раз вернувшись в лигу перед сезоном-2023/2024, в минувшем сезоне смогла дойти до 1/8 финала плей-офф КХЛ.

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