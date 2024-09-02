Хоккеисты «Металлурга» посадили деревья для чемпионской аллеи в Магнитогорске

30 августа хоккеисты «Металлурга» поехали в парк «Притяжение», чтобы посадить в нём аллею из деревьев. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Металлурга».

«Чемпионская аллея — это 35 деревьев ивы ломкой «Булата» размером 3,5-4 метра. Через несколько лет деревья распустят кроны и срастутся в единую стену», — написала пресс-служба магнитогорского клуба.

Фото: Телеграм-канал «Металлурга»

Фото: Телеграм-канал «Металлурга»

Фото: Телеграм-канал «Металлурга»

Напомним, в минувшем сезоне магнитогорская команда завоевала Кубок Гагарина, обыграв со счётом 4-0 в серии ярославский «Локомотив». Для «Металлурга» это был третий по счёту Кубок Гагарина в истории клуба, ранее им удавалось забирать трофей в 2014 и 2016 годах. Два других клуба-рекордсмена по завоеванию главной награды Континентальной хоккейной лиги — «Ак Барс» и ЦСКА.