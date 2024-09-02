Кручинин объяснил, почему получает удовольствие от хоккея Козырева в «Северстали»

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин высказался о совместной работе с главным тренером Андреем Козыревым.

— На предсезонном турнире в Уфе было видно, как вы кайфуете от хоккея. Это действительно так?

— Да, я вернулся в хоккей Андрея Леонидовича [Козырева] Мне очень близка его система, и то, что он просит от игроков, мне нравится. Это тот хоккей, которому меня папа с детства обучал. Я получаю удовольствие с самой первой тренировки.

— С каким настроением подходите к сезону: с воодушевлением или нервничаете?

— Больше с воодушевлением, с хорошей внутренней мотивацией. Хочется поскорее начать играть и получать удовольствие от игр. Соскучился по хоккею, — приводит слова Алексея Кручинина ВсёПроСпорт.Ру.