Американский легионер «Ак Барса» Миллер назвал самое любимое блюдо в русской кухне

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, что считает борщ самым любимым блюдом в русской кухне. Американец вместе с Ником Петаном отвечал на вопросы Дмитрия Яшкина.

Если Миллер выбрал борщ, то Петан, вероятно, назвал и показал «Triangle» (Треугольник или традиционное для тюркской кухни название «Эчпочмак». — Прим. «Чемпионата»).

Миллер стал игроком «Ак Барса» в ноябре 2023 года. Отметим, что с хоккеистом была связана скандальная история. От 22-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.