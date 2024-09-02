«Мы чуть не умерли, зверь». Хоккеист «Северстали» Кручинин — о тренировках с Легковым

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин рассказал о совместных тренировках за границей со звёздами российского спорта, в числе которых выделяется лыжник Александр Легков.

— Судя по соцсетям, вы отдыхали в Турции в одном отеле с Яковлевым, Бурмистровым, Овечкиным, ещё была теннисистка Мыскина. Тренировались вместе?

— Да, был ещё лыжник Саша Легков. Мы второй год ездим отдыхать большой компанией, собираются ребята из разных видов спорта. В отеле ещё обязательно кого-то из спортсменов встречаем. Все общаются. У нас там была инициативная группа, мы реально много тренировались. Почти каждый день по утрам у нас была либо тренировка на траве, либо в зале, либо в теннис играли. Саня Легков в день России проводил тренировку… Интересно общаться с ребятами из разных видов спорта. Саня Легков – олимпийский чемпион в лыжных гонках, Антон Сихарулидзе из фигурного катания, были футболисты, баскетболисты Виталий Фридзон и Тимофей Мозгов.

— Кто самый спортивный?

— Самый зверь – это Саша Легков. Это просто что-то с чем-то.

— И это при том, что он давно закончил карьеру.

— И лет ему много [41]. Но он сумасшедший. Просили его сделать тренировку, так мы чуть не умерли после одной тренировки на пресс. Лыжники – кони. Плюс Саша очень много тренируется, — приводит слова Кручинина ВсеПроСпорт.Ру.