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Коробкин назвал главное отличие двух последних финалов Кубка Гагарина для «Металлурга»

Коробкин назвал главное отличие двух последних финалов Кубка Гагарина для «Металлурга»
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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин считает, что одной из главных причин победы команды в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина является удача.

— В 2022 году вы уступили в финале, в 2024 году — взяли кубок. Теперь понимаете, что лежит в основе чемпионской команды?
— Сложный вопрос. Важны командный дух и удача. Вспомните финал с ЦСКА, когда у нас шайба просто не шла в ворота. А в серии с «Локомотивом» нам больше везло. Например, когда Саша Петунин забил от борта в третьем матче. Это очень важный фактор. Но удача просто так не приходит, её нужно заслужить. Мы заслужили её в прошлом сезоне.

— Гол Петунина в овертайме третьего матча — поворотный момент финала?
— Не сказал бы. Во второй игре был отменённый гол, когда «Локомотив» забил за две секунды до конца. Вроде бы всё, они сравняли счёт, но гол отменили, когда сказали, что был пас рукой. Не знаю, какой момент стал поворотным. Все матчи тяжёлые, но мы побеждали уверенно, — приводит слова Коробкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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