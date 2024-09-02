Хоккеист «Металлурга» Коробкин объяснил, почему сейчас не хочет оказаться в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал, почему не спешит с возможным переходом в один из клубов Национальной хоккейной лиги.

— А вы хотите в НХЛ?

— Пока нет. Хочу Кубок Гагарина и золото чемпионата мира. Я спокойно отношусь к НХЛ. Впереди новый сезон, новые цели — иду к ним, — приводит слова Коробкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

26-летний Коробкин в минувшем сезоне принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 23 очка. Он забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у форварда 3 (2+1) очка в 23 матчах. Всю свою карьеру в КХЛ Коробкин проводит в составе клуба из Магнитогорска.

«Металлург» начнёт новый сезон домашним матчем со СКА. Игра состоится 5 сентября.