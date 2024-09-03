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Металлург — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Старт сезона КХЛ! «Металлург» — «Локомотив»: во сколько начало, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажут «Матч ТВ» и тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матчах за Кубок Открытия «Металлург» побеждал дважды, при одном поражении. У «Локомотива» — два поражения.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.

Календарь регулярного сезона-2024/2025 КХЛ
Турнирная таблица регулярного сезона-2024/2025 КХЛ
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