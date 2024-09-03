Игорь Ларионов рассказал, кого взял бы в персонал «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что пригласил бы в персонал нижегородского клуба опытных скаутов и аналитика.

«С точки зрения персонала, я бы добавил в команду пару хороших скаутов со шрамами. Которые поиграли в хоккей много лет, знают игру и знают людей. И аналитика, человека, который мог бы давать нам все расклады. Сейчас мы получили крутого парня, Евгения Стрельцова, по судейству, который за пять секунд нам скажет, надо брать запрос или нет. Взяли Алексея Базанова, который работает по восстановлению хоккеистов», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

В прошлом сезоне КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило СКА в первом раунде Кубка Гагарина. Новый сезон КХЛ нижегородский клуб начнёт 4 сентября с «Северсталью».