«Чисто пиар-акция, он всё ещё не повзрослел». Экс-директор «Трактора» — о решении Разина

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду после травмы Даниила Вовченко в игре с «Нефтехимиком».

«Я не одобряю этот демарш Разина. Он немного задрал нос и решил изобразить из себя Анатолия Тарасова, хотя он далеко не Тарасов. В этом силовом приёме реально не было грубости, то есть Абросимов играл в тело. Болельщики соскучились по хоккею, они хотят видеть, на что способны игроки перед сезоном. Как и журналисты тоже. И тут Разин совершенно не прав, решив увести команду.

Я считаю, что Разин просто решил напомнить, что он такой крутой тренер, и акцентировать на себе внимание. Ничего в этом матче потом не было бы, судья наверняка подозвал бы капитанов команд и сказал бы: «Ребята, давайте без глупостей». То есть ограничилось бы всё устным замечанием. Так что это была чисто пиар-акция от Разина. Пока он всё ещё не повзрослел», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Напомним, стартовый матч нового сезона пройдёт в Магнитогорске сегодня, 3 сентября, между «Металлургом» и «Локомотивом» и начнётся в 17:00 мск.