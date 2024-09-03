В МХК «Атлант» заявили, что команда прибыла на матч со «Спартаком» в полном составе

Хоккейный клуб «Атлант» прибыл на матч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) со «Спартаком» в полном составе и был готов провести встречу. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Вся команда в полном составе прибыла на матч за три часа до игры, согласно регламенту. В момент подготовки выяснилось, что произошла техническая проблема с заявкой. В 18:00 диктор на арене объявил о присуждении технического поражения «Атланту». После отмены встречи команда осталась на территории арены, так как лига согласовывала возможность проведения игры.

В 18:36 приехал автобус, и наши хоккеисты отправились в гостиницу, после чего в социальных сетях МХЛ появился пост о том, что игра не состоится. Команда была готова играть, однако произошла техническая заминка, причины которой на данный момент неизвестны», — цитирует пресс-службу Metaratings.

Напомним, 2 сентября молодёжная команда «Атлант» должна была сыграть с московским «Спартаком» в рамках стартового для обеих команд матча в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), однако ещё до выхода на лёд команде засчитали техническое поражение.