Бучневич рассказал, почему решил подписать с «Сент-Луисом» шестилетний контракт

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал подробности подписания шестилетнего контракта с «блюзменами».

«Всё было просто и легко. Мы даже не вели переговоры. Мы сразу договорились о сумме. В первый раз мы поговорили после окончания сезона. Мы не говорили о сумме. Они сказали мне: «Ты для нас в приоритете. Мы хотим продлить твой контракт этим летом». Я мог бы подписать новый контракт 1 июля. Я сказал им связаться с моим агентом. На драфте представители «Блюз» встретились с моим агентом, всё обсудили, и он вернулся ко мне. Потом у нас был звонок: я, Даг Армстронг и помощник генерального менеджера, который через два года станет генеральным менеджером, Алекс Стин. Они рассказали мне, как они видят развитие команды, и спросили моё мнение.

Примерно за пять дней до драфта я получил предложение о пятилетнем контракте. Во время звонка я сказал: «Давайте сделаем это на шесть лет». После драфта «Блюз» написали, что готовы на шесть лет. Я хотел шестилетний контракт, чтобы сыграть 1000 игр. 1000 — крутое число», — цитирует Бучневича RG.org.

2 июля 2024 года Бучневич подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 48 млн ($ 8 млн за сезон). Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2025/2026.