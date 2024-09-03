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Кто для вас является главным фаворитом нового сезона КХЛ?

Кто для вас является главным фаворитом нового сезона КХЛ?
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Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

В преддверии начала нового сезона «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто для вас является главным фаворитом нового сезона КХЛ?»

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.

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