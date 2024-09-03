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Берёзкин: «Локомотиву» нужно доказать, что поражение в финале Кубка Гагарина было ошибкой

Берёзкин: «Локомотиву» нужно доказать, что поражение в финале Кубка Гагарина было ошибкой
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал, что главная цель ярославского клуба в новом сезоне КХЛ — победа в Кубке Гагарина.

— Ярославль давно не видел победы «Локомотива», в прошлом году было очень близко. Есть какое-то особенное чувство перед болельщиками?
— Безусловно. Нам нужно доказать, что поражение в финале было ошибкой, — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.

Напомним, в прошлом сезоне ярославский клуб проиграл в финальной серии Кубка Гагарина «Металлургу» со счётом 0-4.

Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Берёзкиным читайте на «Чемпионате»:
«С Радуловым чувствуешь, что успех будет у нас». Интервью с лидером «Локомотива»
Эксклюзив
«С Радуловым чувствуешь, что успех будет у нас». Интервью с лидером «Локомотива»
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