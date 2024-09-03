«Пример перед глазами — «Флорида». Форвард «Локомотива» Берёзкин — о кубке для клуба

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин заявил, что ярославская команда может вдохновляться примером «Флориды Пантерз», которая выходила в финал Кубка Стэнли два раза подряд и завоевала главный трофей НХЛ со второго раза.

«Пример перед глазами – «Флорида». Сначала проиграли финал без вариантов по счёту, а сейчас забрали Кубок. Мы можем сделать то же самое», — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.

Напомним, в прошлом сезоне ярославский клуб проиграл в финальной серии Кубка Гагарина «Металлургу» со счётом 0-4.

Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.