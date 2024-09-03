Максим Берёзкин: Радулов — звезда КХЛ, но в «Локомотиве» все равны

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин прокомментировал приход в команду опытного форварда Александра Радулова.

— В межсезонье пришёл нетипичный для «Локомотива» игрок – Александр Радулов. Что-то он внёс новое в раздевалку?

— Радулов – очень энергичный, всегда со всеми разговаривает, всех подбадривает. Такой эмоциональный фон у него… Чувствуешь, что успех будет у нас. Вот так я ощущаю.

— Ты смотришь на него как на звезду или как на рядового одноклубника?

— Конечно, как на одноклубника, но в то же время понимаешь, что он звезда нашей лиги. При этом в команде у нас все равны, а сам Радулов – очень командный человек и хоккеист, — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.