«Обычный средний тренер без изюминки». Экс-директор «Трактора» — о Бенуа Гру

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил работу главного тренера челябинского клуба Бенуа Гру в межсезонье.

«Ничего нового и особенного в плане тренировок, игры и построения команды лично я не узнал. Всё стандартное, без какой-либо фантазии. Ничего нового нет и в большинстве, нет интересных розыгрышей и входов в зону. Пока про Бенуа Гру не могу сказать ни хорошего, ни плохого — обычный средний тренер, хотя видно, что опыт у него есть. Не вижу в нём изюминки. Ещё он много говорит — общие фразы обо всём и ни о чём, льстит руководству и игрокам. Я считаю, что ему нужно поменьше болтать. С журналистами, конечно, надо общаться, но быть поскромнее», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В новом сезоне «Трактор» впервые сыграет 4 сентября на выезде, когда отправится на матч с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.