Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сумасшедший характер показали». Берёзкин — о камбэке «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

«Сумасшедший характер показали». Берёзкин — о камбэке «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил вероятность своей игры в НХЛ и высказался о камбэке «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3-4).

— Сам посматриваешь в сторону НХЛ?
— Стараюсь думать только о конкретном сезоне. Я игрок «Локомотива», а дальше уже будет видно, как карьера пойдёт. Иногда переписываюсь с людьми из «Эдмонтона», однако какого-то общения с боссами нет.

— Но за «Ойлерз» следишь?
— А я в принципе за НХЛ слежу. И так уж вышло, что и мы, и «Эдмонтон» до финала дошли в прошлом сезоне. Не ожидал от них такого результата, такого камбэка в финале, однако сумасшедший характер показали. А Макдэвид что творил? По четыре очка за матч начал набирать! Невероятный просто игрок. В седьмом матче у них должен был быть лучше эмоциональный фон, но «Флорида» — красавцы. Настроились на конкретную игру и забрали Кубок, — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Берёзкиным читайте на «Чемпионате»:
«С Радуловым чувствуешь, что успех будет у нас». Интервью с лидером «Локомотива»
Эксклюзив
«С Радуловым чувствуешь, что успех будет у нас». Интервью с лидером «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android