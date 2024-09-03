«Сумасшедший характер показали». Берёзкин — о камбэке «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил вероятность своей игры в НХЛ и высказался о камбэке «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3-4).

— Сам посматриваешь в сторону НХЛ?

— Стараюсь думать только о конкретном сезоне. Я игрок «Локомотива», а дальше уже будет видно, как карьера пойдёт. Иногда переписываюсь с людьми из «Эдмонтона», однако какого-то общения с боссами нет.

— Но за «Ойлерз» следишь?

— А я в принципе за НХЛ слежу. И так уж вышло, что и мы, и «Эдмонтон» до финала дошли в прошлом сезоне. Не ожидал от них такого результата, такого камбэка в финале, однако сумасшедший характер показали. А Макдэвид что творил? По четыре очка за матч начал набирать! Невероятный просто игрок. В седьмом матче у них должен был быть лучше эмоциональный фон, но «Флорида» — красавцы. Настроились на конкретную игру и забрали Кубок, — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.