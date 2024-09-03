Барабанов: у «Сан-Хосе» был хоккей, который убивает в тебе игрока

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал о своём последнем сезоне в «Сан-Хосе Шаркс».

«Я получал огромное удовольствие от процессов, от всей лиги, но в последний год я страдал от травм, а команда играла в примитивный хоккей. Ты бегаешь без шайбы и не понимаешь, зачем тебе всё это. Мы даже не пытались удержать шайбу, играли на своего партнёра. Это был самый простой хоккей, который убивает в тебе игрока. Но ведь это помогло им заполучить Маклина Селебрини. Надеюсь, что команда закончит перестройку. У них много хороших молодых игроков с большим будущим», — цитирует Барабанова RG.org.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В последнем из них он набрал 13 (4+9) очков за сезон.