Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров стал тренером клуба МХЛ «Реактор»

Бывший телекомментатор Дмитрий Фёдоров вошёл в тренерский штаб клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Реактор». Об этом ТАСС сообщили в «Нефтехимике», в систему которого входит «Реактор».

«Дмитрий Фёдоров вошел в тренерский штаб „Реактора“. Контракт с ним заключён на год», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, в прошлом сезоне Фёдоров был помощником главного тренера клуба МХЛ «Чайка».

«Реактор» в сезоне-2023/2024 вылетел на стадии плей-ин от клуба МХЛ «Стальные Лисы» (1-2).

В течение 29 лет Фёдоров был комментатором матчей чемпионатов мира и России по хоккею на телеканалах, вёл футбольные и хоккейные программы. До ухода в «Чайку» Фёдоров был руководителем КХЛ ТВ.

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