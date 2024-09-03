Чемпион мира Максим Сушинский назвал главных фаворитов сезона-2024/2025 в КХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский назвал основных претендентов на победу в Кубке Гагарина сезона-2024/2025.

«В предстоящем сезоне нет явного фаворита. Также на победу претендуют пять-семь клубов. „Авангард“, „Ак Барс“, „Локомотив“, „Металлург“, СКА, ЦСКА, «Динамо». Я бы не сказал, что СКА на голову сильнее конкурентов. У других команд тоже приличные составы. Не всё так просто будет», – приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.