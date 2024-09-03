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Определён состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2024/2025

Определён состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2024/2025
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Континентальная хоккейная лига представила состав спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон.

СДК КХЛ — орган КХЛ, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны участников матча.

В состав СДК вошли:

Валерий Каменский – председатель;
Алексей Анисимов – член комитета;
Фёдор Канарейкин – независимый эксперт;
Сергей Немчинов – независимый эксперт;
Вячеслав Буцаев – независимый эксперт;
Владимир Малахов – независимый эксперт;
Александр Солнцев – секретарь.

Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

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