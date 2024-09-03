Кручинин: Овечкин пьёт много пива? Это мы все себе позволяем

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин ответил на вопрос, влияет ли на физическую форму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина его любовь к пиву.

— Овечкин с вами тренировался? Много разговоров о том, что он в отпуске вообще забивает на спорт и здоровый образ жизни, пьёт много пива.

— Ну, это мы все себе позволяем. Я не видел его 10 лет назад. Возможно, он и 10 лет назад был таким. Если ему его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы? В Турции он с нами тренировался, — приводит слова Кручинина «ВсеПроСпорт».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.