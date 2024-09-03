Йортикка: не жалею ни об одном дне в КХЛ, я провёл хорошее время

Бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка поделился воспоминаниями от работы в Континентальной хоккейной лиге.

«Я был в Испании, когда зазвонил телефон. Звонил агент. Он говорит, что для меня есть команда в Хабаровске. Я сказал: «Что?» Он сказал, что это «Амур». Я спросил: «Где это?» Он сказал, что это далеко.

Зарплата в Хабаровске была в несколько раз выше, чем в финской лиге. Я сказал: «Конечно, еду».

Стоимость факса для отправки документов составила около пяти евро. Я дал тому парню 50 евро. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и спросил, в чём дело. Я сказал, что у меня сейчас неплохой контракт, деньги есть (смеётся).

Так всё и началось, и я не жалею ни об одном дне. Я хорошо провёл там время. Там тренер был тренером: были водители машин, переводчики и квартира. Если что-то было нужно, переводчик шёл просить у начальника, и всё устраивалось. Без проблем.

Сейчас на Россию повсюду плюют. Но там есть обычные, просто нормальные люди», — приводит слова Йортикки Iltalehti.