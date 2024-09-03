Рябков: у всех, кому небезразличен «Автомобилист, в головах должен быть Кубок Гагарина

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что главная цель уральского клуба на новый сезон — победа в Кубке Гагарина.

«На прошлогодней пресс-конференции я сказал, что в головах у игроков «Автомобилиста» должна быть мысль о борьбе за медали. Слава богу, парни эти медали завоевали. Всё это осталось в успешном прошлом сезоне, мы начинаем с чистого листа, на табло счёт 0:0. Новый сезон — новая большая дорога, и в головах у всех, кому «Автомобилист» небезразличен, должен быть Кубок. Медали — достижение большое, но оставшееся за спиной. Жизнь показала, что нет ничего невозможного, и это не шапкозакидательство. Наша цель — быть ещё выше, чем в прошлом сезоне», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.