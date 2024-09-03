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Директор «Автомобилиста» рассказал о планах клуба по переезду на новую арену

Директор «Автомобилиста» рассказал о планах клуба по переезду на новую арену
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о стадиях ввода новой «УГМК-арены» в Екатеринбурге в эксплуатацию. Ориентировочная вместимость составит 12 180 зрителей в хоккейной конфигурации.

— Расскажите подробно о стадиях ввода новой арены в эксплуатацию?
— Какой сценарий мы считаем наиболее позитивным сейчас? Выработана вместе со строителями и КХЛ «дорожная карта»: регламентный документ, который следит за графиком выполнения работ перед запуском всех новых арен. Согласно этой карте, самым оптимистичным сценарием является проведение матчей начиная с 10 марта следующего года, шесть последних игр регулярного чемпионата. Для этого нужно, чтобы обошлось без форс-мажоров, чтобы всё было вовремя. К концу сентября и подтрибунные помещения, и чаша, и фойе будут готовы в плане чистовой отделки, лёд уже заливали и катались там.

Мы уверены, что строители справятся вовремя, вопросы с поставками инженерных и мультимедийных систем. К концу декабря надеемся получить акт ввода в эксплуатацию, в январе получить оставшиеся разрешения и внести арену в реестр Минспорта России. Этот шаг нужен для того, чтобы проводить там тестовые и официальные соревнования. Будем верить в наших строителей и надеяться на то, что всё получится, — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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