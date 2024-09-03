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Директор «Автомобилиста» назвал бюджет всей системы клуба

Директор «Автомобилиста» назвал бюджет всей системы клуба
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о бюджете клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Бюджет остался в прежних значениях. Мы играли дольше в прошлом году, было больше расходов на разъезды и аренду сооружений, но мы и заработали побольше за счёт билетов и отчислений за телетрансляции. Сейчас плановый бюджет — 2,5-2,6 млрд на всю систему клуба (клубы КХЛ, ВХЛ и МХЛ. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ клуб из Екатеринбурга остановился в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, уступив в семи матчах полуфинальной серии магнитогорскому «Металлургу», который впоследствии и стал обладателем главного трофея лиги.

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